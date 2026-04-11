Nissan отзывает электромобили Leaf 2026 из-за риска возгорания во время стоянки
Компания Nissan отзывает 51 электромобиль Leaf 2026 модельного года из-за дефекта батареи, который может вызвать перегрев и пожар даже во время парковки.
Об этом сообщает Autoblog.
Какие автомобили отзовут
Речь идет об автомобилях, выпущенных с 17 июля по 26 ноября 2025 года. По данным американского регулятора, проблема связана с литий-ионной батареей на 78 кВт·ч.
При производстве могли быть повреждены края катодного материала отдельных элементов, что повышает риск внутреннего короткого замыкания, перегрева и так называемого теплового разгона.
Nissan уже зафиксировала два случая перегрева — один в Японии и один в США. В обоих случаях автомобили были припаркованы, выключены и не заряжались. О пострадавших или авариях компания не сообщала.
Владельцам советуют не заряжать авто
До устранения проблемы владельцам таких Leaf рекомендуют не заряжать автомобиль и парковать его подальше от построек и других объектов.
Компания также пообещала предоставить подменный автомобиль через дилерскую сеть, пока идет поиск окончательного технического решения.
Официальное информирование владельцев должно начаться с 17 апреля. Дилеры будут проверять батареи и при необходимости менять отдельные модули или весь аккумуляторный блок.
Поделиться новостью
Также по теме
Subaru представила гибридный Forester Wilderness (фото)
Nissan отзывает электромобили Leaf 2026 из-за риска возгорания во время стоянки
Mercedes-Benz выпустит авто с рулем по принципу джойстика
Samsung прекратит поддержку популярных смартфонов в 2026 году (фото)
В Ирландии тестируют цифровой кошелек для подтверждения возраста пользователей соцсетей
Почему нельзя заряжать телефон через USB-порт автомобиля