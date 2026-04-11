0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nissan отзывает электромобили Leaf 2026 из-за риска возгорания во время стоянки

Технологии&Авто
29
Из-за дефекта батареи Nissan отзывает 51 электромобиль
Из-за дефекта батареи Nissan отзывает 51 электромобиль
Компания Nissan отзывает 51 электромобиль Leaf 2026 модельного года из-за дефекта батареи, который может вызвать перегрев и пожар даже во время парковки.
Об этом сообщает Autoblog.

Какие автомобили отзовут

Речь идет об автомобилях, выпущенных с 17 июля по 26 ноября 2025 года. По данным американского регулятора, проблема связана с литий-ионной батареей на 78 кВт·ч.
При производстве могли быть повреждены края катодного материала отдельных элементов, что повышает риск внутреннего короткого замыкания, перегрева и так называемого теплового разгона.
Nissan уже зафиксировала два случая перегрева — один в Японии и один в США. В обоих случаях автомобили были припаркованы, выключены и не заряжались. О пострадавших или авариях компания не сообщала.

Владельцам советуют не заряжать авто

До устранения проблемы владельцам таких Leaf рекомендуют не заряжать автомобиль и парковать его подальше от построек и других объектов.
Компания также пообещала предоставить подменный автомобиль через дилерскую сеть, пока идет поиск окончательного технического решения.
Официальное информирование владельцев должно начаться с 17 апреля. Дилеры будут проверять батареи и при необходимости менять отдельные модули или весь аккумуляторный блок.

По материалам:
УНН
АвтоЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems