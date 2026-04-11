Nissan отзывает электромобили Leaf 2026 из-за риска возгорания во время стоянки Сегодня 05:20 — Технологии&Авто

Из-за дефекта батареи Nissan отзывает 51 электромобиль

Компания Nissan отзывает 51 электромобиль Leaf 2026 модельного года из-за дефекта батареи, который может вызвать перегрев и пожар даже во время парковки.

Об этом сообщает Autoblog.

Какие автомобили отзовут

Речь идет об автомобилях, выпущенных с 17 июля по 26 ноября 2025 года. По данным американского регулятора, проблема связана с литий-ионной батареей на 78 кВт·ч.

При производстве могли быть повреждены края катодного материала отдельных элементов, что повышает риск внутреннего короткого замыкания, перегрева и так называемого теплового разгона.

Nissan уже зафиксировала два случая перегрева — один в Японии и один в США. В обоих случаях автомобили были припаркованы, выключены и не заряжались. О пострадавших или авариях компания не сообщала.

Владельцам советуют не заряжать авто

До устранения проблемы владельцам таких Leaf рекомендуют не заряжать автомобиль и парковать его подальше от построек и других объектов.

Компания также пообещала предоставить подменный автомобиль через дилерскую сеть, пока идет поиск окончательного технического решения.

Официальное информирование владельцев должно начаться с 17 апреля. Дилеры будут проверять батареи и при необходимости менять отдельные модули или весь аккумуляторный блок.





