Nissan на заводе в Йокогаме изготовил уже 40-миллионный двигатель — Finance.ua

Nissan на заводе в Йокогаме изготовил уже 40-миллионный двигатель Сегодня 20:45 — Фондовый рынок

Nissan на заводе в Йокогаме изготовил уже 40-миллионный двигатель

Завод в Йокогаме начал свою деятельность в 1935 году, два года спустя после основания компании Nissan. В 1976 году вышел 10-миллионный двигатель, в 1986 году — 20-миллионный, а в 1997 году производство достигло 30 миллионов. Еще более особенно то, что завод переступил 40-миллионный рубеж в год, когда Nissan празднует свое 90-летие.

Тамио Вада, директор завода в Йокогаме, говорит: «Мы получили возможность достичь отметки в 40 миллионов благодаря тому, что наши автомобили пользуются спросом у многих клиентов по всему миру».

Ряд двигателей, производимых на заводе в Йокогаме, вошли в историю автомобилестроения. Среди них L20ET 1979, который стал первым в Японии двигателем для легковых автомобилей с турбонаддувом, и VG 1983, первый в стране серийный двигатель V6. Сейчас завод в Йокогаме производит двигатель VR38DETT, который вручную собирают квалифицированные мастера для Nissan GT-R. С 2007 года здесь производится VC Turbo — первый в мире серийный двигатель с технологией переменной степени сжатия. «Первый в мире серийный двигатель VC Turbo достигает как высоких экологических показателей, так и непревзойденной мощности благодаря регулированию степени сжатия», — говорит Вада.

Вместе с изменениями в жизни общества меняется и завод в Йокогаме. С момента запуска полностью электрического LEAF в 2010 году завод также производит моторы, в том числе для автомобилей, оснащенных технологией e-POWER, таких как Nissan Note. В 2022 финансовом году моторы составляли около 40% объема производства завода в Йокогаме. Приближаясь к своему 90-летию, завод в Йокогаме продолжает играть ведущую роль в развитии передовых технологий производства Nissan. Кроме производства двигателей он также выступает опытным центром для разработки технологии производства силовых агрегатов, которая будет иметь мировое применение. В следующем году на заводе будет установлена ​​пилотная линия для разработки полностью твердотельных батарей.

Autoconsulting По материалам:

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