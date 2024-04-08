Nissan готовит новое поколение внедорожника Patrol — Finance.ua

Nissan готовит новое поколение внедорожника Patrol Сегодня 05:45 — Фондовый рынок

Nissan готовит новое поколение внедорожника Patrol

Компания Nissan готовит новое поколение внедорожника Patrol. Дебют машины, которую противопоставляют модели Toyota Land Cruiser 300, намечен на этот год. Как она может выглядеть, показал на своих рендерах независимый дизайнер с ником «VKNV».

По мнению художника, который подготовил рендеры, у нового Patrol (Y63) будет пересмотрен дизайн. Основной его чертой станет новая передняя часть кузова, названная художником Tiger Face (в переводе «лицо тигра»).

Автомобиль сохранит V-образную радиаторную решетку, но ее сделают больше, а также сможет похвастаться другими фарами и необычными пластиковыми вставками по бокам бампера, в которые будут интегрированы противотуманные фонари.

Что касается кормы, то ее переделают гораздо основательнее, чем переднюю часть кузова. Реформенному внедорожнику достанется новая дверь багажника, новая конфигурация задних фонарей, объединенных светодиодной полосой, а также минималистичный бампер.

Никаких официально подтвержденных подробностей о том, чего можно ожидать от технической части этой модели, пока нет.

Актуальный Патрол сегодня продается в США под названием Armada и оснащается 5,6-литровым бензиновым атмосферным мотором V8, но инсайдеры уверены, что вместо него машина получит более современный двигатель V6, как это было сделано с потенциальным конкурентом Toyota Land Cruiser 300.

Представить новый Nissan Patrol хотят до конца 2024 года.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.