Nissan больше не будет инвестировать в новые бензиновые двигатели, а делает ставку на электро — Finance.ua

Nissan больше не будет инвестировать в новые бензиновые двигатели, а делает ставку на электро 09.06.2024, 01:02 — Фондовый рынок

Nissan больше не будет инвестировать в новые бензиновые двигатели, а делает ставку на электро

Nissan решил отказаться от дальнейших инвестиций в разработку новых газовых двигателей, делая ставку на электрификацию.

Об этом заявил один из руководителей компании в интервью австралийскому журналу Drive

Он отметил, что будущее Nissan связано с электромобилями, а не с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Читайте также Во сколько обойдется новый Nissan Qashqai 2024 (фото)

Это решение Nissan резко контрастирует с планами конкурентов. К примеру, Mazda, Subaru и Toyota недавно объявили о совместном проекте по разработке новых бензиновых двигателей. В то время как эти компании стремятся продлить жизнь ДВС, Nissan ориентируется на инновации в области электроприводов.

Одним из ключевых направлений для Nissan станет разработка e-Power. Эта система использует небольшой бензиновый двигатель исключительно как генератор питания электромоторов. Компания работает над увеличением теплового КПД своих бензиновых двигателей до 50%, что является значительным достижением в индустрии.

Nissan продолжает видеть потенциал на рынках, где экологические нормы менее строги, например в Африке. Однако переход к полностью электрическим технологиям будет постепенным, и компания еще некоторое время будет предлагать автомобили с традиционными ДВС.

Этот шаг Nissan примечателен на фоне замедления роста спроса на электромобили, что заставило многих крупных автопроизводителей пересмотреть свои планы по полной электрификации и сконцентрироваться на гибридных моделях.

Остается непонятным, рассматривает ли Nissan технологию e-Power как долгосрочное решение или временный переходный этап.

Несмотря на скептицизм и конкуренцию, Nissan уверенно движется в электрифицированное будущее, надеясь, что его стратегический выбор оправдает себя в ближайшие годы.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.