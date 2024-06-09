Nissan больше не будет инвестировать в новые бензиновые двигатели, а делает ставку на электро — Finance.ua

Nissan больше не будет инвестировать в новые бензиновые двигатели, а делает ставку на электро
Nissan решил отказаться от дальнейших инвестиций в разработку новых газовых двигателей, делая ставку на электрификацию.
Об этом заявил один из руководителей компании в интервью австралийскому журналу Drive
Он отметил, что будущее Nissan связано с электромобилями, а не с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Это решение Nissan резко контрастирует с планами конкурентов. К примеру, Mazda, Subaru и Toyota недавно объявили о совместном проекте по разработке новых бензиновых двигателей. В то время как эти компании стремятся продлить жизнь ДВС, Nissan ориентируется на инновации в области электроприводов.
Одним из ключевых направлений для Nissan станет разработка e-Power. Эта система использует небольшой бензиновый двигатель исключительно как генератор питания электромоторов. Компания работает над увеличением теплового КПД своих бензиновых двигателей до 50%, что является значительным достижением в индустрии.
Nissan продолжает видеть потенциал на рынках, где экологические нормы менее строги, например в Африке. Однако переход к полностью электрическим технологиям будет постепенным, и компания еще некоторое время будет предлагать автомобили с традиционными ДВС.
Этот шаг Nissan примечателен на фоне замедления роста спроса на электромобили, что заставило многих крупных автопроизводителей пересмотреть свои планы по полной электрификации и сконцентрироваться на гибридных моделях.
Остается непонятным, рассматривает ли Nissan технологию e-Power как долгосрочное решение или временный переходный этап.
Несмотря на скептицизм и конкуренцию, Nissan уверенно движется в электрифицированное будущее, надеясь, что его стратегический выбор оправдает себя в ближайшие годы.
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