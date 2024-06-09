Nissan больше не будет инвестировать в новые бензиновые двигатели, а делает ставку на электро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nissan больше не будет инвестировать в новые бензиновые двигатели, а делает ставку на электро

Фондовый рынок
9
Nissan больше не будет инвестировать в новые бензиновые двигатели, а делает ставку на электро
Nissan больше не будет инвестировать в новые бензиновые двигатели, а делает ставку на электро
Nissan решил отказаться от дальнейших инвестиций в разработку новых газовых двигателей, делая ставку на электрификацию.
Об этом заявил один из руководителей компании в интервью австралийскому журналу Drive
Он отметил, что будущее Nissan связано с электромобилями, а не с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Читайте также
Это решение Nissan резко контрастирует с планами конкурентов. К примеру, Mazda, Subaru и Toyota недавно объявили о совместном проекте по разработке новых бензиновых двигателей. В то время как эти компании стремятся продлить жизнь ДВС, Nissan ориентируется на инновации в области электроприводов.
Одним из ключевых направлений для Nissan станет разработка e-Power. Эта система использует небольшой бензиновый двигатель исключительно как генератор питания электромоторов. Компания работает над увеличением теплового КПД своих бензиновых двигателей до 50%, что является значительным достижением в индустрии.
Nissan продолжает видеть потенциал на рынках, где экологические нормы менее строги, например в Африке. Однако переход к полностью электрическим технологиям будет постепенным, и компания еще некоторое время будет предлагать автомобили с традиционными ДВС.
Читайте также
Этот шаг Nissan примечателен на фоне замедления роста спроса на электромобили, что заставило многих крупных автопроизводителей пересмотреть свои планы по полной электрификации и сконцентрироваться на гибридных моделях.
Остается непонятным, рассматривает ли Nissan технологию e-Power как долгосрочное решение или временный переходный этап.
Несмотря на скептицизм и конкуренцию, Nissan уверенно движется в электрифицированное будущее, надеясь, что его стратегический выбор оправдает себя в ближайшие годы.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.