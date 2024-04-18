Nissan представил 228-сильный внедорожник из АКПП за 27 тыс. долларов (фото) — Finance.ua
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Nissan представил 228-сильный внедорожник из АКПП за 27 тыс. долларов (фото)

Фондовый рынок
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Nissan представил 228-сильный внедорожник из АКПП за 27 тыс. долларов (фото)
Nissan представил 228-сильный внедорожник из АКПП за 27 тыс. долларов (фото)
Совместное предприятие Dongfeng Nissan представило в КНР обновленный Nissan Paladin. Внедорожник 2024 года получил более мощные амортизаторы, усиленные узлы, новые внедорожные шины и шноркель.
Внешний вид машины несколько изменился за счет модифицированного бампера, но в целом дизайн остался неизменным. В салоне тоже без изменений.
Под капотом внедорожника установили 2-литровый турбомотор мощностью 228 лошадиных сил. Двигатель сочетается с автоматической коробкой передач. Привод — с жестким подключением передней оси (part-time) и блокировками. Максимальная скорость составляет 160 км/ч, а до сотни машина ускоряется за 10,6 с.
Внедорожник Nissan Paladin представлен в трех комплектациях. Цены варьируются от 26,8 до 34,1 тыс. долларов.
Ранее сообщалось, что Nissan и Mitsubishi выпустят новую модель. Речь идет о Nissan Frontier следующего поколения. Ранее Mitsubishi в партнерстве с Dodge построила Raider на базе Dodge Dakota.
По материалам:
MMR
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