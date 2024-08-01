Никто из европейских энергетиков не смог бы так восстанавливать энергосистему, как украинские — Finance.ua

Никто из европейских энергетиков не смог бы так восстанавливать энергосистему, как украинские Сегодня 11:44 — Энергетика

Никто из европейских энергетиков не смог бы так восстанавливать энергосистему, как украинские

Никто из европейских энергетиков не мог бы так работать над восстановлением энергосистемы, как украинские специалисты.

Об этом заявил бывший замминистра энергетики Украины Алексей Рябчин.

Он пояснил, что нельзя быстро восстановить энергосистему, которая пострадала в результате массированных атак, потому что есть много процессов, для которых нужно время.

«Это требует времени, усилий, денег, людей, которые это определенным образом монтируют, а потом этим управляют. Это сложные процессы. И, поверьте, я общаюсь со многими европейскими энергетиками — никто бы такого не сделал, как делают наши украинцы», — сказал бывший замминистра энергетики.

Рябчин подчеркнул, что сейчас идет перестройка энергосистемы в сложнейших военных условиях.

Он также добавил, что нужно быть благодарными международным партнерам, которые помогают оборудованием и кредитами.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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