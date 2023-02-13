Николаевоблэнерго получило 64 тонны оборудования от Польши — Finance.ua
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Николаевоблэнерго получило 64 тонны оборудования от Польши

Энергетика
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Министерство энергетики Украины передало АО «Николаевоблэнерго» почти 64 тонны гуманитарной помощи, предоставленной польской стороной. Оборудование будет использоваться для проведения ремонтных и восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры.
Польша – надежный партнер Украины, который с первых дней войны оказывает нам поддержку для борьбы с российской агрессией на всех фронтах. Энергетика – один из них. Благодарим польских партнеров за помощь Николаевской области, энергетические объекты которой ежедневно прицельно обстреливаются врагом», - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Гуманитарный груз из Польши, переданный «Николаевоблэнерго», в частности, включает опоры и более 8000 м изолированного провода. Всего с начала полномасштабных боевых действий Минэнерго распределило на «Николаевоблэнерго» около 400 тонн гуманитарной помощи.
"Эти материалы помогут быстрее вернуть в дома жителей области свет и тепло", - подчеркнул Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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