Николаевоблэнерго получило 64 тонны оборудования от Польши — Finance.ua

Николаевоблэнерго получило 64 тонны оборудования от Польши Сегодня 20:40 — Энергетика

Министерство энергетики Украины передало АО «Николаевоблэнерго» почти 64 тонны гуманитарной помощи, предоставленной польской стороной. Оборудование будет использоваться для проведения ремонтных и восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Польша – надежный партнер Украины, который с первых дней войны оказывает нам поддержку для борьбы с российской агрессией на всех фронтах. Энергетика – один из них. Благодарим польских партнеров за помощь Николаевской области, энергетические объекты которой ежедневно прицельно обстреливаются врагом», - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Гуманитарный груз из Польши, переданный «Николаевоблэнерго», в частности, включает опоры и более 8000 м изолированного провода. Всего с начала полномасштабных боевых действий Минэнерго распределило на «Николаевоблэнерго» около 400 тонн гуманитарной помощи.

"Эти материалы помогут быстрее вернуть в дома жителей области свет и тепло", - подчеркнул Герман Галущенко.

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