Президент предупредил о вероятном дефиците газа в Украине из-за российских атак — Finance.ua
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Президент предупредил о вероятном дефиците газа в Украине из-за российских атак

Энергетика
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Президент предупредил о вероятном дефиците газа в Украине из-за российских атак
Президент предупредил о вероятном дефиците газа в Украине из-за российских атак
Президент Владимир Зеленский предупредил, что из-за российских атак на газовую инфраструктуру этой зимой Украина может столкнуться с нехваткой природного газа.
Об этом он заявил на брифинге 2 июня.
Зеленский сообщил, что в результате массированных обстрелов пострадали как газохранилища, так и объекты добычи. Это может привести к дефициту голубого топлива в отопительный сезон. Он подчеркнул, что речь идет о достаточно большой сумме. Однако уже удалось найти часть требуемого ресурса.
Так, Зеленский провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по поводу возможной поставки газа на сумму 1 миллиард евро.
«Мы договорились, что будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится и если не сможем полностью обеспечить газом наше население. И потому есть соответствующий объем. Половину мы нашли, а половины нам не хватало. Скажу так: на миллиард евро», — добавил глава государства.
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Напомним, ранее издание ExPro сообщало, что Украина закачала более 1 млрд куб м газа в хранилища, однако запасы остаются самыми низкими за 11 лет.
По данным аналитиков, Украина продолжает закачку газа в подземные хранилища. Объемы закачки в мае 2025 года выше, чем в мае прошлого года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина уже законтрактовала 1,5 млрд кубометров газа с начала 2025 года. 29 апреля правительство приняло решение, что ускорит отечественную газодобычу. Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощены процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины.
По материалам:
Finance.ua
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