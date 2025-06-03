Президент предупредил о вероятном дефиците газа в Украине из-за российских атак — Finance.ua

Президент предупредил о вероятном дефиците газа в Украине из-за российских атак Сегодня 12:02 — Энергетика

Президент предупредил о вероятном дефиците газа в Украине из-за российских атак

Президент Владимир Зеленский предупредил, что из-за российских атак на газовую инфраструктуру этой зимой Украина может столкнуться с нехваткой природного газа.

Об этом он заявил на брифинге 2 июня.

Зеленский сообщил, что в результате массированных обстрелов пострадали как газохранилища, так и объекты добычи. Это может привести к дефициту голубого топлива в отопительный сезон. Он подчеркнул, что речь идет о достаточно большой сумме. Однако уже удалось найти часть требуемого ресурса.

Так, Зеленский провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по поводу возможной поставки газа на сумму 1 миллиард евро.

«Мы договорились, что будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится и если не сможем полностью обеспечить газом наше население. И потому есть соответствующий объем. Половину мы нашли, а половины нам не хватало. Скажу так: на миллиард евро», — добавил глава государства.

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Напомним, ранее издание ExPro сообщало , что Украина закачала более 1 млрд куб м газа в хранилища, однако запасы остаются самыми низкими за 11 лет.

По данным аналитиков, Украина продолжает закачку газа в подземные хранилища. Объемы закачки в мае 2025 года выше, чем в мае прошлого года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал , что Украина уже законтрактовала 1,5 млрд кубометров газа с начала 2025 года. 29 апреля правительство приняло решение, что ускорит отечественную газодобычу. Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощены процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины.

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