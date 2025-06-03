Планируются ли отключения электроэнергии летом — прогноз «Укрэнерго» Сегодня 21:29 — Энергетика

Планируются ли отключения электроэнергии летом — прогноз «Укрэнерго»

В «Укрэнерго» заявили, что нет оснований для введения графиков отключений света, даже в случае пикового потребления в жаркие дни.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» в комментарии Укринформу

«Сейчас о высоком риске применения мер ограничения летом (даже в период пика потребления в условиях жары) — речь не идет. Ремонтная кампания на основных объектах генерации была спланирована таким образом, чтобы энергосистема была максимально способна обеспечить потребности всех потребителей», — сообщили в компании.

В Укрэнерго отметили, что в этом году еще не было таких масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году. Кроме того, благодаря восстановительным работам энергетики вернули в работу часть поврежденных в прошлом объектов генерации и восстановили сети системы передачи.

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Положительно повлияло на состояние энергосистемы и строительство новых объектов распределенной генерации.

В пресс-службе Укрэнерго подчеркнули, что компания делает все возможное, чтобы магистральные сети и высоковольтные подстанции были готовы к росту нагрузок как летом, так и в последующий осенне-зимний период.

Напомним, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев ранее заявлял , что ситуация в энергетическом секторе летом будет оставаться стабильной, если удастся избежать масштабных ракетных ударов со стороны рф.

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Укрінформ По материалам:

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