Енергетичний експерт розповів, чи вимикатимуть світло влітку — Finance.ua
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Енергетичний експерт розповів, чи вимикатимуть світло влітку

Енергетика
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Енергетичний експерт розповів, чи вимикатимуть світло влітку
Енергетичний експерт розповів, чи вимикатимуть світло влітку
Ситуація в енергетичному секторі влітку залишатиметься стабільною, якщо вдасться уникнути масштабних ракетних ударів з боку рф.
Про це розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Чи будуть відключення світла влітку

За його словами, питання накопичення газу у газотранспортній системі є номер один для держави. У цьому активно допомогає Норвегія, тому з газом в Україні все буде добре.
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Проте, як заявив Ігнатьєв, ситуація в енергетиці непогана. Наразі немає причин вважати, що українську енергосистему чекає повний колапс.
Якщо рф не буде обстрілювати, влітку матимемо чітке електропостачання.
«Втім, є невелика ймовірність незначних відключень влітку по 2−3 години щодоби. Однак, якщо це й відбудеться, значно вплинути на нашу націю це не зможе», — пояснив Ігнатьєв.
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За словами експерта, споживання нафтових продуктів в Україні буде зростати.
«По нафті споживання продукції за прогнозами буде збільшуватись. Відповідно будуть більше працювати наші нафтопереробні заводи. Якщо підсумувати загально ситуацію в енергетичному секторі, то без значних обстрілів ситуація залишиться стабільною і без значних змін», — додав він.
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За матеріалами:
Espreso.tv
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