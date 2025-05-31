Енергетичний експерт розповів, чи вимикатимуть світло влітку — Finance.ua

Енергетичний експерт розповів, чи вимикатимуть світло влітку
Ситуація в енергетичному секторі влітку залишатиметься стабільною, якщо вдасться уникнути масштабних ракетних ударів з боку рф.
Про це розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.
Чи будуть відключення світла влітку
За його словами, питання накопичення газу у газотранспортній системі є номер один для держави. У цьому активно допомогає Норвегія, тому з газом в Україні все буде добре.
Проте, як заявив Ігнатьєв, ситуація в енергетиці непогана. Наразі немає причин вважати, що українську енергосистему чекає повний колапс.
Якщо рф не буде обстрілювати, влітку матимемо чітке електропостачання.
«Втім, є невелика ймовірність незначних відключень влітку по 2−3 години щодоби. Однак, якщо це й відбудеться, значно вплинути на нашу націю це не зможе», — пояснив Ігнатьєв.
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За словами експерта, споживання нафтових продуктів в Україні буде зростати.
«По нафті споживання продукції за прогнозами буде збільшуватись. Відповідно будуть більше працювати наші нафтопереробні заводи. Якщо підсумувати загально ситуацію в енергетичному секторі, то без значних обстрілів ситуація залишиться стабільною і без значних змін», — додав він.
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