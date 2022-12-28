Николаев будет компенсировать 50% стоимости генераторов жителям многоэтажек — мэр Сенкевич — Finance.ua
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Николаев будет компенсировать 50% стоимости генераторов жителям многоэтажек — мэр Сенкевич

Казна и Политика
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Жителям николаевских многоэтажек компенсируют 50% стоимости генераторов, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
«Сегодня на сессии городского совета утвердили Программу частичной компенсации многоквартирным домам стоимости генераторов, которая начнет работать с 15 января 2023 года. Жителям многоэтажек город компенсирует 50% стоимости генератора (но не более 30 тыс. грн). Минимальная мощность прибора должна составлять чем 3 кВт», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщается, право на компенсацию имеют все дома, приобретенные генераторами с 1 июня 2022 года. Заявки должны подавать ОСМД или управляющие компании.
«Приобретенные генераторы станут собственностью всех жильцов многоэтажки и могут использоваться по усмотрению жителей. В ближайшее время исполнительный комитет утвердит процедуру оформления компенсации», — сообщил Сенкевич.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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