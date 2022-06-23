Nike полностью уйдет из россии — Reuters
Производитель спортивной одежды и обуви Nike решил полностью уйти с российского рынка.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корпоративный e-mail компании.
Компания приняла такое решение спустя три месяца после прекращения своей деятельности в рф.
В марте компания остановила оформление заказов из россии на сайте и в приложении, объяснив, что не может гарантировать доставку товаров.
Ранее сообщалось, что американский производитель спортивной одежды Nike не продлил договор с крупнейшим франчайзи в россии Inventive Retail Group.
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