IKEA начала предупреждать торговые центры в РФ о расторжении договоров аренды – СМИ — Finance.ua

IKEA начала предупреждать торговые центры в РФ о расторжении договоров аренды – СМИ

Сегодня 16:10 — Фондовый рынок

Мебельный гигант IKEA начал сообщать арендодателям торговых центров в РФ, где размещались магазины и студии бренда, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники рынка коммерческой недвижимости.

По словам одного из собеседников газеты, такие письма получили «почти все» ТЦ, где присутствовал шведский бренд.

Оба источника отметили, что расторжение договоров произойдет в одностороннем порядке. Собеседники считают, что это будет означать большие штрафы для IKEA.

По словам старшего директора ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, значительные штрафы в случае досрочного расторжения договоров аренды назначаются из-за повышенных рисков арендодателя, например, из-за невозможности найти нового арендатора.

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