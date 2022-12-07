Nike планирует выпустить умные кроссовки (видео) — Finance.ua

Nike планирует выпустить умные кроссовки (видео) Сегодня 01:58 — Технологии&Авто

Nike планирует выпустить умные кроссовки (видео)

Компания Nike стала одним из самых модных брендов, вошедших в мир Web3 — все благодаря стартапу RTFKT, который владельцы Nike приобрели в конце 2021 года. С тех пор спортивный гигант развивался в новом для себя направлении, чтобы представить своим поклонникам уникальный гаджет — умные кроссовки Cryptokicks iRL.

По словам представителей Nike, Cryptokicks iRL оснащены функцией автоматической шнуровки, подсветкой, тактильной обратной связью, распознаванием ходьбы, возможностью подключения приложений, алгоритмами AI/ML и беспроводной зарядкой через RTFKT Powerdeck. Основная задача владельца такого гаджета — следить за исправностью своей особой пары кроссовок.

Кроссовки Cryptokicks iRL представлены в четырех цветах: «Blackout», «Ice», «Stone» и «Space Matter», последний из которых особенно яркий. Каждая пара продается со своим уникальным NFT. Представители Nike ожидают мгновенной распродажи всех кроссовок, ведь количество пар ограничено — 19 000. Владельцы NFT RTFKT Lace Engine смогут получить свою пару с 12 по 16 декабря 0.38 ETH (примерно $478 по текущему курсу). Если владельцы NFT приобретут не все кроссовки, другие пользователи смогут купить оставшиеся пары за 0.5 ETH (приблизительно $630 по текущему курсу).

Напомним, что в конце августа Nike заработала $185 миллионов от продаж NFT. Таким образом, одна из крупнейших спортивных корпораций в мире стала самым мощным брендом, зарабатывающим на цифровых активах. Тогда эксперты предположили, что успех Nike от продаж NFT стал возможным благодаря сочетанию брендинга, рекламы и качественного маркетинга.

noworries По материалам:

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