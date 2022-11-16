Nike анонсировала запуск NFT-маркетплейса — Finance.ua

Nike анонсировала запуск NFT-маркетплейса Сегодня 03:46 — Финтех и Карты

Nike анонсировала запуск NFT-маркетплейса

Гигант по производству обуви и одежды Nike представил свою торговую площадку под названием Swoosh . Хотя платформа все еще находится в стадии тестирования бета, Nike объявила, что «первую цифровую коллекцию» запустит на платформе в 2023 году.

Об этом пишет Decrypt.

«Мы создаем торговую площадку будущего с доступной платформой для WEB3-поклонников», — сказал Рон Фарис, генеральный менеджер Nike Virtual Studios.

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Известно, что среди NFT-предметов, которые станут доступны в следующем году — цифровые кроссовки, одежда, аксессуары и другие предметы коллекционирования.

Согласно заявлению компании, члены сообщества смогут носить эти предметы в цифровых и иммерсивных играх.

В 2021 году Nike приобрела бренд виртуальных кроссовок и предметов коллекционирования RTFKT. В апреле компании представили первую общую коллекцию невзаимозаменяемых токенов.

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cryptomisto По материалам:

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