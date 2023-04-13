Нидерланды работают над полным отказом от импорта сжиженного газа из рф — Finance.ua

Нидерланды работают над полным отказом от импорта сжиженного газа из рф Сегодня 09:46

Правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного газа из россии: в этом году страна перестала подписывать новые контракты и работает над завершением уже существующих соглашений.

Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики Нидерланов Роб Джеттен.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что в нашей системе нет российских ископаемых энергоносителей, и мы добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти», — сказал Джеттен.

«Мы ведем много разговоров с компаниями, которые используют эти мощности, чтобы поэтапно отказаться от предыдущих соглашений по СПГ», — добавил он.

Европа полагалась на импорт этого топлива — в первую очередь из США и Катара — для преодоления энергетического кризиса после того, как россия прекратила большинство поставок трубопроводного газа в регион. Однако значительные объемы российского СПГ продолжают поступать на континент даже на фоне последствий войны в Украине, пишет агентство.

«Решение Нидерландов будет касаться как спотовых, так и долгосрочных контрактов. Эта страна является транзитной страной для поставок газа, а это значит, что решение может оказать более широкое влияние на всю Европу», — добавляет Bloomberg.

Нидерланды до сих пор импортируют российский СПГ по старым контрактам, подписанным до 2023 года, на которые приходится около 15% от общего объема импорта.

В этом году они стали четвертым крупнейшим покупателем российского СПГ в Европе, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg.

Економічна Правда По материалам:

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