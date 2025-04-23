«Нибулон» понес 2 млрд гривен убытков в 2024 — Finance.ua

«Нибулон» понес 2 млрд гривен убытков в 2024 Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

В 2024 году убыток одного из лидеров зернового экспорта и агропроизводства Украины компании «Нибулон» (Николаев) увеличился на 65,8% до 2,013 млрд гривен против убытка за 2023 год в 1,214 млрд гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном на аналитической платформе YouControl, сообщают Українські Новини.

В сообщении говорится, что чистый доход от реализации в 2024 году уменьшился на 11,5% по сравнению с 2023 годом до 20,263 млрд гривен (2023 год — 22,901 млрд гривен).

Отмечается, что в «Нибулоне» выросли расходы по оплате труда на 0,5% до 1,118 млрд гривен.

По данным YouControl, компания «Нибулон» получила за 2021 довоенный год прибыль 1,287 млрд гривен.

Компания «Нибулон» идет в Сербию и Румынию, а именно планирует экспортировать по реке украинское зерно и предоставлять услуги грузовых перевозок бизнесу в других странах Дунайского региона.

«Нибулон» является крупным производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции и стивидорной компанией.

Українські Новини По материалам:

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