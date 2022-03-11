NFT и крипта в помощь украинской армии: подборка диджитал-проектов — Finance.ua
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NFT и крипта в помощь украинской армии: подборка диджитал-проектов

Сегодня 16:55Казна и Политика
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NFT и крипта в помощь украинской армии: подборка диджитал-проектовNFT и крипта в помощь украинской армии: подборка диджитал-проектов
Пока украинские воины геройски защищают наши родные земли, многие граждане и иностранцы пытаются помочь стране на своих фронтах, в том числе и в цифровом пространстве.
Finance.ua сделал подборку интересных проектов, призванных противостоять оккупантам на технологическом фронте и помогать армии Украины.
Донаты в криптовалюте, NFT и другие технологии:
  • украинская организация «Вернись живым» — один из крупнейших фондов помощи военным, кроме гривны, принимает платежи в Bitcoin, Ethereum и Tether;
  • фонд Aid for Ukraine от компании Everstake при поддержке блокчейна Solana, перечисляет собранную криптовалюту на официальные счета армии и гуманитарной помощи;
  • некоммерческая организация по защите прав человека по всему миру Human Rights Foundation создала возможность донатов в BTC;
  • Unchain Fund помогает в эвакуации людей и поддерживает гражданское население едой, лекарствами и вещами первой необходимости;
  • украинская киберполиция создала криптокошельки для поддержки Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС;
  • ланчпад платформа Boca Chica (HAPI Protocol) запустила возможность задонатить через сети Solana и Near как на нужды украинской армии, так и гуманитарные цели;
  • международная организация Pussy Riot создала организацию UkraineDAO, призванную финансово помогать Украине в войне против россии. При ее помощи начат аукцион по продаже NFT «Украинский флаг»;
  • инициативная группа из Украины, в которую вошли IT-предприниматели, искусствоведы, художники и медиа-менеджеры, создала NFT-коллекцию artWARks для сбора средств на благотворительную помощь. Коллекция состоит из арт-работ, посвященных войне;
  • благотворительный NFT-проект с названием, уже ставшим лозунгом украинского противостояния «Russian ship — f*ck you» против диктатуры Путина. Также создана коллекция невзаимозаменяемых токенов об украинских героях. Все средства, собранные от продажи коллекций, передаются в поддержку украинской армии и благотворительной помощи Украине;
  • IT-стартап Holy Water вместе с украинскими художниками запускает NFT-коллекцию о событиях в Украине. Цель — собрать 1 миллион долларов на нужды нашей армии. Все средства, вырученные от продажи NFT, стартап перечислит на официальный криптокошелек Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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