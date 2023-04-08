Незаконный сбор и использование данных. Канада начала расследование относительно ChatGPT — Finance.ua

Незаконный сбор и использование данных. Канада начала расследование относительно ChatGPT Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

Незаконный сбор и использование данных. Канада начала расследование относительно ChatGPT

Управление комиссара по конфиденциальности Канады (OPC) начало расследование в отношении OpenAI, разработавшей ChatGPT чат-бот, в связи с жалобой на сбор, использование и раскрытие личной информации без согласия.

Как сообщает Betakit , расследование проводится на фоне недавних усилий правительства и регулирования разработки и внедрения технологий ИИ.

Недавно Италия заблокировала ChatGPT из-за проблем с соблюдением законодательства о персональных данных. За дополнительной информацией к итальянцам обратились регуляторы Франции и Ирландии. Глава Национальной службы защиты данных Германии Ульрих Кельбер также накануне заявил, что его страна может последовать примеру Италии и запретить популярную программу из соображений защиты персональных данных пользователей.

В 2022 году правительство Канады подало законопроект о конфиденциальности, который создаст первый в Канаде закон, регулирующий высокоэффективные системы ИИ. Если он будет принят, то в Канаде появится нормативная база проектирования, разработки, использования и предоставления систем ИИ.

В марте у ChatGPT произошел сбой, который и вызвал текущие проблемы — заголовки чатов одних пользователей стали доступны другим, есть и сообщения об инцидентах, когда ChatGPT сообщал элементы личных данных — номера телефонов или адреса email — в ответах пользователям.

НВ По материалам:

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