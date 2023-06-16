Незаконная добыча торфа с ущербом более чем в 1,6 млн в Киевской области — Finance.ua
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Незаконная добыча торфа с ущербом более чем в 1,6 млн в Киевской области

Криминал
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Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении организованной группы, участники которой занимались незаконной добычей полезного ископаемого общегосударственного значения на территории Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Согласно материалам следствия, организатор группы, осведомленный о наличии месторождения торфа на земельных участках, расположенных на территории Бучанского района Киевщины, разработал план добычи полезного ископаемого для продажи на территории Украины и за рубежом через подконтрольное предприятие.
Оформив право землепользования на участок, мужчина приступил к незаконной добыче торфа без оформления специального разрешения. К этим работам он также привлек двух доверенных лиц, которые с помощью специальной техники вели добычу торфа и в период с мая по сентябрь 2022 года получали выручку от его продажи.
Размер экологического ущерба, причиненного государству, составляет более 1,6 млн гривен. В настоящее время обвинительные акты в отношении 3 человек направлены в суд. Кроме того, Киевской областной военной администрацией заявлен иск к обвиняемым о возмещении экологического ущерба, причиненного государству.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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