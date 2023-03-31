Нейросеть Midjourney закрывает доступ к бесплатной пробной версии — Finance.ua

Нейросеть Midjourney закрывает доступ к бесплатной пробной версии Сегодня 10:21 — Личные финансы

Нейросеть Midjourney закрывает доступ к бесплатной пробной версии, www.digidop.fr

Создатель Midjourney Дэвид Хольц закрыл бесплатный доступ к нейросети.

Об этом Хольц заявил в Discord-канале, посвященном работе Midjourney.

Разработчик объяснил решение «чрезвычайным спросом и злоупотреблениями». Так что теперь за генератор изображений придется платить от 10 до 60 долларов в месяц.

Midjourney подверглась сильной критике в последние недели из-за «дипфейков», которые создавали пользователи, — например, изображений с арестованным Дональдом Трампом и Папой римским Франциском в пуховике.

Известно, что технология «дипфейк» используется в киноиндустрии для создания цифровых образов. Сама же Midjourney — это уникальная нейросеть, которая обладает возможностью создавать произведения искусства, неотличимые от произведений профессиональных художников.

Однако, как пишет портал Gizmodo, изображение не является достаточной причиной, чтобы ограничить или закрыть доступ к Midjourney, намекал Хольц. Компания утверждает, что текущий запрет на бесплатные пробные версии является формой защиты прибыли. Он хочет, чтобы пользователи переходили с бесплатной пробной версии на платную подписку, а не на другую бесплатную пробную версию.

Согласно сообщению разработчика, Хольц и компания пытались решить проблемы злоупотреблений с помощью патчей безопасности. Однако этих попыток было недостаточно для решения проблем.

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«Мы попытались снова включить эксперименты с новыми средствами защиты от злоупотреблений, но, казалось, этого было недостаточно. Мы снова выключаем это», — такое сообщение опубликовал генеральный директор в среду днем.

К «новым средствам безопасности», о которых идет речь в публикации, по словам Хольца, также относились попытки ограничить пользователей одной бесплатной пробной версией для каждого.

«Мы все еще пытаемся выяснить, как вернуть бесплатные пробные версии, мы пытались требовать активную электронную почту, но этого было недостаточно...» — сказал он Gizmodo

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