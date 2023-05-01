Нейросеть ChatGPT назвала 10 самых востребованных профессий будущего — Finance.ua
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Нейросеть ChatGPT назвала 10 самых востребованных профессий будущего

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Нейросеть ChatGPT назвала 10 самых востребованных профессий будущего
Нейросеть ChatGPT назвала 10 самых востребованных профессий будущего
В будущем появится множество новых профессий. И многие из них связаны с искусственным интеллектом.
Специалисты издания NN спросили у чат-бота ChatGPT, какие профессии он считает наиболее востребованным в будущем.
Топ-10 перспективных профессий от ChatGPT выглядит следующим образом:
  1. Инженер-программист алгоритмов, систем машинного обучения и ИИ. Он будет учить и оптимизировать нейросети.
  2. Робототехник займется созданием роботов и их интеграцией в производственные процессы. Также сможет чинить их.
  3. Эксперт по кибербезопасности. Своего рода защитник от хакеров.
  4. Биотехнолог.
  5. Разработчики в области VR и AR.
  6. Эксперт в области блокчейна и криптовалют.
  7. Инженер по устойчивости энергетики.
  8. Эксперт в области генной терапии и редактирования.
  9. Дата-аналитик.
  10. Эксперт в области интернета вещей.

Справка Finance.ua

  • ChatGPT настолько популярен, что этот поисковый запрос обогнал такие запросы как «Чемпионат мира по футболу 2023», «Война в Украине» или «Курс доллара».
  • Посещаемость сайта компании openai.com выросла в 36 раз с ноября 2022 года по январь 2023 года, с 16 миллионов до 667 миллионов посетителей в месяц.
  • Интерес к этому чат-боту вполне заслуженный. Эта технология может в ближайшее время сильно изменить мир, в котором мы живем. В хорошую или плохую сторону? Пока не известно.

Что такое ChatGPT и почему он так популярен

По материалам:
itechua
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