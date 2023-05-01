Нейросеть ChatGPT назвала 10 самых востребованных профессий будущего — Finance.ua

Нейросеть ChatGPT назвала 10 самых востребованных профессий будущего
В будущем появится множество новых профессий. И многие из них связаны с искусственным интеллектом.
Специалисты издания NN спросили у чат-бота ChatGPT, какие профессии он считает наиболее востребованным в будущем.
Топ-10 перспективных профессий от ChatGPT выглядит следующим образом:
- Инженер-программист алгоритмов, систем машинного обучения и ИИ. Он будет учить и оптимизировать нейросети.
- Робототехник займется созданием роботов и их интеграцией в производственные процессы. Также сможет чинить их.
- Эксперт по кибербезопасности. Своего рода защитник от хакеров.
- Биотехнолог.
- Разработчики в области VR и AR.
- Эксперт в области блокчейна и криптовалют.
- Инженер по устойчивости энергетики.
- Эксперт в области генной терапии и редактирования.
- Дата-аналитик.
- Эксперт в области интернета вещей.
Справка Finance.ua
- ChatGPT настолько популярен, что этот поисковый запрос обогнал такие запросы как «Чемпионат мира по футболу 2023», «Война в Украине» или «Курс доллара».
- Посещаемость сайта компании openai.com выросла в 36 раз с ноября 2022 года по январь 2023 года, с 16 миллионов до 667 миллионов посетителей в месяц.
- Интерес к этому чат-боту вполне заслуженный. Эта технология может в ближайшее время сильно изменить мир, в котором мы живем. В хорошую или плохую сторону? Пока не известно.
Что такое ChatGPT и почему он так популярен
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