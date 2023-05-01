Нейросеть ChatGPT назвала 10 самых востребованных профессий будущего — Finance.ua

Нейросеть ChatGPT назвала 10 самых востребованных профессий будущего Сегодня 12:04

Нейросеть ChatGPT назвала 10 самых востребованных профессий будущего

В будущем появится множество новых профессий. И многие из них связаны с искусственным интеллектом.

Специалисты издания NN спросили у чат-бота ChatGPT, какие профессии он считает наиболее востребованным в будущем.

Топ-10 перспективных профессий от ChatGPT выглядит следующим образом:

Инженер-программист алгоритмов, систем машинного обучения и ИИ. Он будет учить и оптимизировать нейросети. Робототехник займется созданием роботов и их интеграцией в производственные процессы. Также сможет чинить их. Эксперт по кибербезопасности. Своего рода защитник от хакеров. Биотехнолог. Разработчики в области VR и AR. Эксперт в области блокчейна и криптовалют. Инженер по устойчивости энергетики. Эксперт в области генной терапии и редактирования. Дата-аналитик. Эксперт в области интернета вещей.

Справка Finance.ua

ChatGPT настолько популярен, что этот поисковый запрос обогнал такие запросы как «Чемпионат мира по футболу 2023», «Война в Украине» или «Курс доллара».

Посещаемость сайта компании openai.com выросла в 36 раз с ноября 2022 года по январь 2023 года, с 16 миллионов до 667 миллионов посетителей в месяц.

Интерес к этому чат-боту вполне заслуженный. Эта технология может в ближайшее время сильно изменить мир, в котором мы живем. В хорошую или плохую сторону? Пока не известно.

itechua По материалам:

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