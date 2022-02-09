0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

Нацбанк за неделю продал на рынке полмиллиарда долларов

Нацбанк за неделю продал на рынке полмиллиарда долларов

Национальный банк продал на межбанке 503 млн долларов в течение недели 14-18 февраля.

Об этом известно из данных НБУ.

Из общей суммы, 393 млн долларов было продано по лучшему курсу, остальное – по единому. Также регулятор купил 50 млн долларов по единому курсу.

Всего с начала года НБУ приобрел 656,9 млн долларов на межбанке, продал – 2,06 млрд долларов.

В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.

Ранее НБУ заявлял, что в ближайшие кварталы воздержится от ежедневных плановых интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.