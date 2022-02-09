Нацбанк за неделю продал на рынке полмиллиарда долларов

Национальный банк продал на межбанке 503 млн долларов в течение недели 14-18 февраля.
Об этом известно из данных НБУ.
Из общей суммы, 393 млн долларов было продано по лучшему курсу, остальное – по единому. Также регулятор купил 50 млн долларов по единому курсу.
Всего с начала года НБУ приобрел 656,9 млн долларов на межбанке, продал – 2,06 млрд долларов.
В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.
Ранее НБУ заявлял, что в ближайшие кварталы воздержится от ежедневных плановых интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов.
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