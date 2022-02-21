Вакансии в Центре занятости: сколько готовы платить работодатели — Finance.ua

Вакансии в Центре занятости: сколько готовы платить работодатели

Сегодня 13:01 — Личные финансы

В III квартале 2021 года в Украине насчитывалось 1,6 млн безработных лиц – это на 54 тыс. человек меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, какие вакансии чаще всего предлагаются зарегистрированным безработным в Центре занятости и какие зарплаты готовы платить работодатели.

Как гласит аналитика, пособие по безработице в феврале 2022 года получали 278 тыс. лиц.

Какие выплаты получают безработные:

65 тыс. человек (24%) – получали выплату в минимальном размере (1 000 грн);

124 тыс. человек (44%) – получали выплаты от заработной платы и страхового стажа (от 1 800 до 9 924 грн);

89 тыс. человек (32%) – выплаты в повышенном минимальном размере (1 800 грн).

Кого ищут работодатели? По видам экономической деятельности, большинство вакансий насчитывается на предприятиях перерабатывающей промышленности (21%), в оптовой и розничной торговле (14%), на транспорте (11%), в сфере образования (10%), в сфере государственного управления (8%), в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (7%).

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Если говорить о зарплатах, то чаще всего попадаются вакансии с з.п. от минимального размера до 7 тыс. грн (таких 22%), в минимальном размере или от 7 тыс. до 9 тыс. грн (по 21%). Еще 14% и 15% вакансий соответственно предлагают заработную плату от 9 тыс. до 11 тыс. грн и от 11 тыс. до 15 тыс. грн. И лишь незначительный процент в этой статистике составляют вакансии с зарплатами свыше 15 тыс. грн (7%).

В профессиональном разрезе больше всего вакансий подано для трудоустройства:

квалифицированных рабочих с инструментом – 22% от всех представленных вакансий (швея, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, пекарь, маляр);

рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 17% (водитель, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, водитель погрузчика, машинист экскаватора, оператор станков с программным управлением, оператор/машинист котельной);

профессионалов – 15% (учитель, специалист государственной службы, инженер, фармацевт, экономист, инспектор, юрисконсульт, специалист по публичным закупкам, воспитатель);

работников сферы торговли и услуг – 13% (продавец, повар, охранник, младшая медицинская сестра, социальный работник, официант, помощник воспитателя, бармен, парикмахер, полицейской);

неквалифицированных работников – 11% (подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, грузчик, дворник, сторож, укладчик-упаковщик, кладовщик, рабочий по благоустройству, рабочий по комплексной уборке зданий, кухонный рабочий);

специалистов – 11% (бухгалтер, сестра медицинская, электрик участка, мастер производственного обучения, электромеханик, инспектор по кадрам);

руководителей, менеджеров – 6% (менеджер по сбыту, главный бухгалтер, начальник отдела, мастер, заведующий хозяйством, руководитель кружка, заведующий склада).

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