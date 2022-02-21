Зарплаты антикоррупционеров: сколько в январе заработали главы НАБУ, НАПК и САП — Finance.ua

Зарплаты антикоррупционеров: сколько в январе заработали главы НАБУ, НАПК и САП

Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Журналисты «Слово и дело» проанализировали , какие зарплаты в январе были у руководителей антикоррупционных органов.

Абсолютным лидером по уровню зарплаты в январе был Анатолий Новак, ушедший с должности заместителя директора НАБУ . Перед увольнением ему насчитали 1 млн 326 тыс. 236 грн: оклад, надбавки, помощь на оздоровление (204,8 тыс. грн), компенсацию за неиспользованный в 2015-2017 годах отпуск (348,2 тыс. грн), денежная помощь при увольнении за шесть полных календарных лет службы (614,5 тыс. грн).

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник заработал 253 тыс. 862 грн. Его заместителям насчитали: Гизо Углави – 112 тыс. 820 грн, Татьяне Варварской – 160 тыс. 381 грн.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заработал в прошлом месяце 269 тыс. 48 грн – оклад и надбавки.

Его заместителям насчитали: Александру Стародубцеву – 163 тыс. 80 грн, Роману Сухоставцу – 149 тыс. 604 грн, Ивану Преснякову – 115 тыс. 943 грн. Все трое получили премии за январь.

И. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заработал 125 тыс. 42 грн.

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