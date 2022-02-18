Мегабанк принял участие в Международном Форуме Digital Banking Models — Finance.ua
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Мегабанк принял участие в Международном Форуме Digital Banking Models

18.02.2022, 16:31Личные финансы
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17 февраля в Киеве состоялся Международный Форум Digital Banking Models: Trend & Driver – 2022, объединивший украинских и зарубежных представителей банковского и финансового рынка. Среди участников форума – АО «Мегабанк».
Темой форума Digital Banking Models: Trend & Driver – 2022 стало развитие необанковских учреждений и цифровых услуг в банковской и финансовой сфере.
На мероприятии участники рассмотрели практические кейсы онлайн услуг, которые предлагают украинские банки сегодня, а также новейшие разработки для мобильных банкингов. Спикеры рассказали об основных трендах цифровой трансформации банковского бизнеса, защите информации и киберзащите в банках и финансовых компаниях, новациях в системе цифровых платежей.
АО «Мегабанк» на форуме представляла Директор по розничному бизнесу Наталья Погорелова.
По ее словам, клиенты банков уже могут мгновенно решать свои финансовые вопросы с помощью мобильных приложений. Благодаря этому люди получили бесперебойный доступ к банковским услугам, а банки – возможность обслуживать клиентов в режиме 24/7.
Наша задача сегодня – предоставить клиентам возможность получать с помощью своего смартфона максимум услуг, а также делать это безопасно. Сейчас мы работаем над расширением функционала нашего приложения todobank, поэтому полезно было ознакомиться с опытом и практичными кейсами, которые представили эксперты на форуме, – отметила Наталья Погорелова.
Напомним, todobank – розничный продукт АО «Мегабанк». Сегодня todobank позволяет каждому свободно оплачивать коммунальные услуги, совершать переводы, управлять собственными финансами и совершать много других операций в удобном мобильном приложении.
Организатором форума Digital Banking Models: Trend & Driver – 2022 выступил Международный Финансовый Клуб «Банкиръ» совместно с партнерами и членами клуба, с участием спикера Национального банка Украины (НБУ), Центробанков и коммерческих банков ближнего и дальнего зарубежья, при поддержке Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, Министерства цифровых трансформаций Украины, Министерства финансов Украины, Ассоциации банков Украины (АУБ), Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), ассоциации Страховой Бизнес (АСБ), Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний (UAFIC).
Мегабанк принял участие в Международном Форуме Digital Banking Models
Мегабанк принял участие в Международном Форуме Digital Banking Models
Мегабанк принял участие в Международном Форуме Digital Banking Models
По материалам: Мегабанк
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