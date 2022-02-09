День финансов: льготы и субсидии по новым правилам; Дія.City: размер ставки ЕСВ для плательщиков

В пятницу, 18 февраля речь шла о льготах и выплатах:

Льготы и субсидии будут назначать по новым правилам. Министерство социальной политики предлагает изменить Методику расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для предоставления социальных услуг. Согласно проекту, при исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы в денежной форме, а также в иностранной валюте, полученные из любых источников как на территории Украины, так и за ее пределами.

Также в Житомирской областной государственной администрации опровергли мифы о предоставлении субсидий.

Тарифы на доставку газа. ГазПравда объясняет, что стоимость услуги по доставке газа исключена из общего счета за газ и выставляется отдельным платежом с января 2020 года. Но транспортировка газа оплачивалась всегда. Просто раньше эта сумма была включена в стоимость одного кубического метра газа.

Электронная карточка для пациента. В Минздраве планируют ввести электронные карты, в которых будет собрана вся медицинская информация о пациенте. По словам заместителя министра здравоохранения Марии Каркевич, владельцем медицинской информации о себе является пациент, независимо от того, лечится он в коммунальном или частном учреждении.

Дія.City: размер ставки ЕСВ для плательщиков. С 8 февраля в Украине запустили специальный правовой режим для ИТ-отрасли Дія.City. Режим создан для аутсорсинговых компаний, R&D-компаний, продуктовых компаний, стартапов.

Выплаты по евробондам. Министерству финансов удалось на февраль выкупить 20% ВВП-варрантов Украины, а также сократить выплаты по евробондам в сентябре на 100 млн долларов.

Как изменились бюджеты городов-миллионников. За последние 7 лет бюджеты городов-миллионников возросли в два раза. А бюджет Одессы – даже в три. Если считать с 2013 года, когда из-за реформы децентрализации средства начали оставаться на местах, больше всего выиграл Днепр.