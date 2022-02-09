Минфин снизил выплаты по евробондам в сентябре на 100 миллионов долларов

Министерству финансов удалось на февраль выкупить 20% ВВП-варрантов Украины, а также сократить выплаты по евробондам в сентябре на 100 млн долларов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов правительству.

Он рассказал, что премия за риск украинских еврооблигаций превышает 1000 базисных пунктов в результате геополитической ситуации. Кроме того, с начала 2022 года ситуация в мире не позволила ни одному суверенному эмитенту с аналогичным Украине кредитным рейтингом выйти с заимствованиями капитала на международные рынки.

Минфин воспользовался ситуацией и вовремя с конца прошлого года начал операции с государственным долгом. Таким образом, правительство выкупило уже 20% ВВП-варрантов Украины и часть евробондов с погашением в сентябре 2022 года.

«Благодаря этому выплаты по погашению евробондов будут на 100 млн долларов меньше и составят 912 млн долларов в сентябре, — отметил Марченко. — Существенно ниже, чем составляли платежи в прошлом году».