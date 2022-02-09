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Дія.City: размер ставки ЕСВ для плательщиков

Дія.City: размер ставки ЕСВ для плательщиков

С 8 февраля в Украине запустили специальный правовой режим для ИТ-отрасли Дія.City. Режим создан для аутсорсинговых компаний, R&D-компаний, продуктовых компаний, стартапов.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщило о размере ставки ЕСВ для плательщиков правового режима.

Так, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование для плательщика-резидента Дія.City, который в календарном месяце устанавливается:

  • на сумму начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, прочие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме – в размере минимального страхового взноса;
  • на сумму вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам – в размере минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос – сумма единого взноса, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно.

Единый взнос для всех плательщиков единого взноса (кроме льготных категорий) устанавливается в размере 22%.

Резидентом Дія.City может быть юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины в установленном законодательством Украины порядке, независимо от его местонахождения и места ведения хозяйственной деятельности, которое отвечает, в частности, таким требованиям:

  • размер средней месячной вознаграждения привлеченным работникам и гиг-специалистам, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором полкчен статус резидента Дія.City, в каждом календарном месяце составляет не меньше, чем эквивалент 1200 евро по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины по состоянию на первое число соответствующего календарного месяца;
  • среднесписочное количество работников и гиг-специалистов юридического лица (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца, начиная со следующего за календарным месяцем, в котором юридическим лицом получен статус резидента Дія.City, составляет не менее девяти человек.

Не может быть резидентом Дія.City юридическое лицо, у которого в течение более 30 дней имеется налоговый долг, общая сумма которого составляет более 10 минимальных заработных плат исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего календарного года).

Справка Finance.ua:

  • в Украине запустили специальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний Дія.Сity. За три дня с момента запуска заявки на резидентство подали 52 компании;
  • по итогам 2021 украинская IT-отрасль выросла на 36% с $5 млрд экспорта до $6,8 млрд, количество специалистов за то же время увеличилось с 244 тыс. до 285 тыс.
По материалам Finance.UA
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