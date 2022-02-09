Дія.City: размер ставки ЕСВ для плательщиков

С 8 февраля в Украине запустили специальный правовой режим для ИТ-отрасли Дія.City. Режим создан для аутсорсинговых компаний, R&D-компаний, продуктовых компаний, стартапов.
Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщило о размере ставки ЕСВ для плательщиков правового режима.
Так, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование для плательщика-резидента Дія.City, который в календарном месяце устанавливается:
Минимальный страховой взнос – сумма единого взноса, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно.
Единый взнос для всех плательщиков единого взноса (кроме льготных категорий) устанавливается в размере 22%.
Резидентом Дія.City может быть юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины в установленном законодательством Украины порядке, независимо от его местонахождения и места ведения хозяйственной деятельности, которое отвечает, в частности, таким требованиям:
Не может быть резидентом Дія.City юридическое лицо, у которого в течение более 30 дней имеется налоговый долг, общая сумма которого составляет более 10 минимальных заработных плат исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего календарного года).
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