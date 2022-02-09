Тарифы на доставку газа: кто и как устанавливает и когда можно не платить

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, почему счета за распределение газа выставляют даже тем потребителям, кто вообще не пользуется «голубым топливом», и как не платить за доставку топлива.

ГазПравда объясняет стоимость услуги по доставке газа исключена из общего счета за газ и выставляется отдельным платежом с января 2020 года. Но транспортировка газа оплачивалась всегда. Просто раньше эта сумма была включена в стоимость одного кубического метра газа.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Как отмечается, начисления за доставку – это оплата обслуживания газовой инфраструктуры, которая подведена к домохозяйству. Поэтому часто потребители сталкиваются с тем, что доставку газа начисляют даже тем, кто физически не получает газ.

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«Если потребитель не пользуется газом, но не хочет разрывать договор на распределение газа (чтобы потом не платить за его повторное подключение), ему придется уплачивать минимальную сумму за распределение газа, которая соответствует группе потребления потребителя газа. Группа потребления определяется на момент заключения договора (в зависимости от подключенных газовых приборов: газовая плита, газовый котел, водонагреватель) и прописывается в договоре на распределение газа», – отмечает начальница Центра правовой поддержки потребителей газа ГазПравды Юлия Чеберяк.

От услуги можно отказаться и не платить за нее:

чтобы не платить, нужно обратиться в облгаз и расторгнуть договор о разделе.

Если снова возникнет потребность пользоваться газом, нужно будет просто снова заключать договор и платить за подключение. Если задолженность уже возникла (до расторжения договора на распределение газа), то ее, скорее всего, придется оплатить.

Как правильно оформить расторжение договора о распределении газа:

убедитесь, что газоснабжение помещения действительно прекращено официально. Если все задокументировано в правильном порядке, у вас должен быть Акт о прекращении газоснабжения;

после этого обратитесь к оператору ГРМ (можно письменно по почте или электронной почте) с требованием расторгнуть договор о распределении газа. К своей заявке приложите копию Акта о прекращении газоснабжения;

если газоснабжение в помещение официально не прекращено, но потребитель не пользуется газом и не планирует это делать в ближайшее время, такому потребителю следует обратиться к оператору ГРМ с официальным заявлением о прекращении распределения (газоснабжения) газа с расторжением договора о распределении газа;

после расторжения договора о распределении газа между потребителем газа и Оператором ГРМ , а также после полного взаиморасчета между сторонами договора в соответствии с условиями договора, Оператор ГРМ больше не имеет права выставлять счета за услугу распределения газа потребителю.

В случае, если после отключения газа и расторжения договора на распределение газа потребителю продолжают поступать счета на оплату услуги распределения газа, или если Оператор ГРМ отказывается расторгнуть договор, таким потребителям следует обращаться с жалобой в НКРЭКУ.