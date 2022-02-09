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Как изменились бюджеты городов-миллионников за последние 7 лет (инфографика)

Как изменились бюджеты городов-миллионников за последние 7 лет (инфографика)

За последние 7 лет бюджеты городов-миллионников возросли в два раза. А бюджет Одессы – даже в три.

Об этом говорится в данных Опендатабот.

69 млрд грн составил бюджет Киева в 2022 году, 18 млрд — бюджет Днепра, 19 млрд — бюджет Харькова, 13 млрд — финансы Львова и Одессы. По сравнению с 2016 годом, это двукратный — а в случае Одессы даже трехкратный — рост. Урезание городских бюджетов произошло за 7 лет лишь однажды – в 2020-м.

Если считать с 2013 года, когда из-за реформы децентрализации средства начали оставаться на местах, больше всего выиграл Днепр. За это время бюджет города увеличился почти в 6,5 раз — до суммы, эквивалентной 635 млн долларов. Почти пятикратный рост показали за десять лет Львов и Одесса — 463 и 455 млн долларов соответственно.


Инфографика: Опендатабот

Лидер по количеству бюджетных денег на душу населения

По количеству бюджетных денег на душу населения сейчас, как всегда, лидирует Киев — 23,3 тыс. грн. Второе и третье места — у Львова и Днепра: по 18 тыс. грн на человека в 2022 году.


Инфографика: Опендатабот

По материалам Finance.UA
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