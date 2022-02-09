Мифы о субсидиях: заберут ли выплату, если подарили жилье детям или были за границей

В Житомирской областной государственной администрации опровергли мифы о предоставлении субсидий. Finance.ua узнал детали.

1. Например, существует миф, что доходы официально разведенной семьи плюсуются. Однако это неправда. На самом деле, если супруги разведены и не имеют несовершеннолетних детей, то ни муж, ни жена не должны отражать в декларации своих «бывших», которые зарегистрированы и проживают отдельно.

Однако, если супруги разведены, совместно не проживают (не зарегистрированы в жилье вместе) и есть несовершеннолетние дети, необходимо предоставить также документ (справка из ЖЭКа, сельского/поселкового совета), что ребенок проживает с одним из родителей.

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2. Заберут ли субсидию, если подарили жилье детям? Это очередной миф, в который не стоит верить.

На самом деле, если гражданин подарил или передал то или иное имущество по наследству, он не лишается субсидии. Зато помощь уже не сможет получить тот, кто получил такой подарок или унаследовал, если его оценочная стоимость превышает 50 тыс. гривен.

Однако и здесь остается исключение, которое сможет проработать исключительно Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий, которая работает при органе местной власти. Также наличие в собственности двух жилых помещений не влияет на право получения субсидии. Принимается во внимание официальный доход, который приносит это имущество.

Если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении ее права на субсидию учитывается не только стоимость всей покупки, но и сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. гривен, субсидия может быть назначена по решению Комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.

3. Говорят, в субсидии одномоментно отказывают лицам, которые находились за границей более 60 дней. Однако в ведомстве отметили, что на самом деле “устный” отказ работника Управления социальной защиты населения является незаконным.

Орган соцзащиты обязан принять заявление и декларацию и лишь после их рассмотрения уведомить заявителя – получается или не получается ему субсидия.

Сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии если человек:

получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, помощь при рождении ребенка;

находится на лечении, учебе или в командировке;

декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ .

К последнему случаю относятся работники, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию.

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