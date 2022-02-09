Минздрав вводит единую электронную карточку для пациента

В Минздраве планируют ввести электронные карты, в которых будет собрана вся медицинская информация о пациенте.

Об этом на брифинге 18 февраля сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Каркевич.

По ее словам, владельцем медицинской информации о себе является пациент, независимо от того, лечится он в коммунальном или частном учреждении.

«В перспективе это освободит медицинские учреждения от бумажных картотек, а пациентов — от коллекции медицинских выписок на дому», — сказала Карчевич.

Она отметила, что сейчас учреждения здравоохранения, независимо от формы собственности, будут вести базовые медицинские записи в электронной системе здравоохранения.

«Это большая двухкомпонентная система, содержащая медицинские данные, которые ранее хранились в бумажной форме. Система объединяет 34 млн пациентов и 5,5 тыс. учреждений здравоохранения», — рассказала чиновница.

По ее словам, сейчас к программе присоединились коммунальные медицинские учреждения, в систему внесли уже до 700 млн медицинских записей, в том числе из частных клиник.

Отмечается, что таким образом вся медицинская информация о пациенте будет храниться в электронной медицинской карточке, доступ к которой будет иметь как пациент, так и врачи различных учреждений. Присоединиться к новой системе медицинские учреждения должны в течение 5 месяцев.

«Все медучреждения будут работать в равных условиях, без монополии на информацию о пациенте. Государство берет на себя ответственность за сохранение медицинской информации в одном месте», — подчеркнула Каркевич.