Райффайзен Банк перестанет с 1 марта предоставлять услуги по выпуску электронных денег — Finance.ua
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Райффайзен Банк перестанет с 1 марта предоставлять услуги по выпуску электронных денег

18.02.2022, 16:05Личные финансы
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Райффайзен Банк с 1 марта 2022 года прекращает предоставление клиентам – физическим лицам услуги по выпуску и погашению банком электронных денег на базе наперед оплаченных карт международной платежной системы Visa International под торговым знаком ONmoney.
В связи с этим держатели карт с остатком электронных денег в срок до 28.02.2022 должны обратиться в Информационный центр Райффайзен Банка (по номеру: 0 800 500 500 по Украине) для погашения электронных денег. Погашение электронных денег будет осуществлено банком путем их перечисления в сумме остатка на текущий счет клиента, открытый в АО «Райффайзен Банк».
По материалам: Райффайзен Банк
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