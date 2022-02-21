Денежная компенсация при увольнении: заплатят ли за все неиспользованные дни дополнительного отпуска — Finance.ua

Денежная компенсация при увольнении: заплатят ли за все неиспользованные дни дополнительного отпуска

Сегодня 14:00 — Личные финансы

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у kadrovik.ua , сможет ли получить при увольнении работник денежную компенсацию за все неиспользованные дни дополнительного социального отпуска.

Согласно статье 19 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон № 504), одному из родителей, которые имеют двух или больше детей возрастом до 15 лет или ребенка с инвалидностью, или которые усыновили ребенка, матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), а также лицу, которое взяло под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Если работник, который имеет право на социальный отпуск, по каким-то причинам не воспользовался этим правом в году достижения ребенком определенного возраста или же за несколько предыдущих лет, он имеет право использовать этот отпуск, и в случае увольнения, независимо от оснований, ему должна быть выплачена денежная компенсация за все неиспользованные дни таких отпусков (ст. 24 Закона № 504).

Учитывая изложенное, при увольнении работнику должны выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни дополнительного социального отпуска.

Если после увольнения с таким работником заключен новый трудовой договор, на новом месте работы работодатель не несет обязанности по предоставлению этом работнику неиспользованного по предыдущему месту работы дополнительного социального отпуска.

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