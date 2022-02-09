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Как менялась стоимость квартир в крупных городах в 2022 году (инфографика)

Как менялась стоимость квартир в крупных городах в 2022 году (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал от OLX Недвижимость стоимость квартир в крупных городах в 2022 году.

В течение двух лет стоимость жилой недвижимости в городах-миллионниках выросла от 25% до почти 50%.

Дешевле всего теперь купить квартиру на вторичном рынке Одессы за $39.3 тыс. В свою очередь самое дорогое жилье — новостройки и жилой фонд от 2011 года в столице, где цена может достигать в среднем $200 тыс. за квартиру. В целом, по данным аналитической службы OLX Недвижимость, за два года цена сделок купли/продажи жилой недвижимости выросла во всех типах домов.

Киев: стоимость вторички догоняет цены на новостройки. В столице сосредоточен крупнейший рынок жилой недвижимости. Наряду с предложениями на вторичке, покупатели имеют широкий выбор вариантов жилья в новостройках. И в некоторых случаях разница предложений в цене мало отличается. Например, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в доме вторичного жилого фонда на начало 2022 года составляет $69,4 тыс., в то время как двухкомнатная квартира в новостройке стоит $78,1 тыс.

Не смотря на то, что стоимость квартир выросла на 23-38% во всех типах домов, самой дорогой остается недвижимость в жилом фонде с 2011 года. Квартиры здесь стоят от $83,4 тыс. за однокомнатную до $210,1 тыс. за трехкомнатную.

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В среднем цены на жилье на вторичном рынке Днепра, Львова, Одессы и Харькова росли в диапазоне 20-33%.

Самые дешевые квартиры в начале 2022 предлагают в Одессе в среднем за $39.3 тыс.

Самые дорогие – во Львове за $48.5 тыс.

Среди домов, сданных в эксплуатацию с 2011 года, наибольший скачок цен с начала пандемии произошел в Харькове — на +50%. Интересно, что именно такое жилье в начале 2020 было самым дешевым: квартиры в среднем можно было приобрести за $56,2 тыс. Наибольший скачок цен в течение двух лет наблюдался на квартиры в новостройках. В целом во всех крупных городах за исключением Одессы цены на жилье в новых домах выросли на 40-44%.

Цены будет “подогревать” спрос. Даже за годы пандемии стоимость квартир продолжает повышаться. Кроме того, недвижимость традиционно является одним из основных видов инвестирования для украинцев. Поэтому можно ожидать, что в этом году рынок продажи квартир в Украине будет расти на 3-5%, и такая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы. Помимо спроса, который прямо пропорционально влияет на цену квадратных метров, на динамику будут влиять и внешние факторы: стоимость стройматериалов, топлива и состояние экономики, от которого зависит курс валют.

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По материалам Finance.UA
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