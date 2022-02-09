День финансов: легализация криптовалют, соглашение об «открытом небе» с ЕС, условия пользования єСмартфонами

Четверг, 17 февраля. Что предусматривает закон о виртуальных активах и авиационный безвиз для Украины.
Рада легализовала виртуальные активы. Верховная Рада поддержала изменения Президента Украины в Закон «О виртуальных активах». Закон запустит легальный рынок виртуальных активов в Украине. В частности, за НБУ закрепляется контроль за оборотом криптоактивов, обеспеченных валютными ценностями. Надзор за другими виртуальными активами, в частности, обеспеченными ценными бумагами или деривативными финансовыми инструментами, поручен НКЦБФР.
Порядок введения карантина в Украине. Также Рада в первом чтении приняла законопроект об урегулировании вопроса о введении карантина. Документ предлагает определить перечень ограничительных мер, которые могут быть временно применены в период установления карантина.
Соглашение об «открытом небе» с ЕС. Депутаты сегодня проголосовали за ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом. Соглашение имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие — должна уменьшить цены на билеты.
Рассчитывать алименты будут по-новому. В Украине изменили порядок учета доходов, по которым определяется размер алиментов на детей. Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров. В нем говорится об усовершенствовании механизма удержания алиментов с лиц, работающих и получающих заработок за границей, а также с получателей пенсии.
«єСмартфони» для людей старше 60 лет. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получат бесплатный смартфон со льготным тарифом. Сейчас в Минцифры объяснили, что «єСмартфони» привяжут к конкретным абонентам, которые принимают участие в государственной программе. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества.
Довольны ли зарплатой украинцы. Как показало исследование портала grc.ua, довольны своей работой почти половина наших сограждан, а именно 48%. В противовес этому удовлетворенность собственной прибылью украинцев оказалась критически низкой. 69% опрошенных отметили, что их не устраивает уровень заработной платы. Довольными своей зарплатой оказалось чуть более четверти украинцев (всего 27% респондентов).
Кстати, в новом видео на нашем YouTube канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, когда лучше покупать доллары и ОВГЗ. Также традиционно дает прогноз курса валют на неделю:
Польза здорового образа жизни известна всем. Но, несмотря на это, переход к нему обычно дается непросто. Одним трудно отказаться от вредных привычек, вторым не хватает времени, а кто-то думает, что вести здоровый образ жизни не по карману. Поэтому Finance.ua решил посчитать, сколько примерно стоит вести здоровый образ жизни в Украине в течение месяца:
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