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Рада ратифицировала соглашение об «открытом небе» с ЕС

Рада ратифицировала соглашение об «открытом небе» с ЕС

Верховная Рада на заседании проголосовала за ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом.

Об этом известно с заседания ВРУ, закон поддержали 311 народных депутатов.

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Ратификация соглашения Верховной Радой позволяет завершить процесс выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы соглашение вступило в силу.

Соглашение «открытое небо» имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие — должна уменьшить цены на билеты.

Во время представления проекта закона заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко рассказала, что соглашение обеспечит создание совместного авиапространства между Украиной и ЕС на основе идентичных правил авиабезопасности полетов.

Также речь идет о соответствии организации воздушного движения, социального обеспечения работников, работы систем компьютерного бронирования, защиты окружающей среды и обеспечения прав потребителей.

Она отметила, что реализация происходит в два этапа, что предусматривает постепенное приведение положений законодательства Украины в соответствие с требованиями и стандартами ЕС.

Справка Finance.ua:

  • Украина и Европейский Союз подписали 12 октября долгожданное соглашение о совместном авиационном пространстве, известное как соглашение об «открытом небе».
По материалам Економічна Правда
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