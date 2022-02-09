0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 246 0

«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентам

«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентам

Министерство цифровой трансформации Украины планирует привязать «єСмартфони» к конкретным абонентам, которые принимают участие в государственной программе.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью dev.ua.

«Кто-то захочет же передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества», — рассказал Выскуб.

Читайте также: Как будет работать программа «єСмартфон»: ответы на самые важные вопросы

Он также сказал, что мобильные операторы предлагают установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользователя.

Также Выскуб рассказал, что закупочная цена смартфона составит 4−5 тысяч гривен, он будет содержать NFC-модуль. Один из потенциальных поставщиков, с которым ведутся переговоры, — это компания Samsung.

Справка Finance.ua:

  • ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получат бесплатный смартфон со льготным тарифом;
  • отмечается, что запись на получение смартфонов начнется в апреле 2022 года;
  • ожидается, что смартфоны смогут получить 8,5 миллиона пожилых людей, но лишь 3,5 миллиона из них уже прошли полный курс вакцинации.
По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.