«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентам

Министерство цифровой трансформации Украины планирует привязать «єСмартфони» к конкретным абонентам, которые принимают участие в государственной программе.
Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью dev.ua.
«Кто-то захочет же передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества», — рассказал Выскуб.
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Он также сказал, что мобильные операторы предлагают установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользователя.
Также Выскуб рассказал, что закупочная цена смартфона составит 4−5 тысяч гривен, он будет содержать NFC-модуль. Один из потенциальных поставщиков, с которым ведутся переговоры, — это компания Samsung.
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