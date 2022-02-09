«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентам

Министерство цифровой трансформации Украины планирует привязать «єСмартфони» к конкретным абонентам, которые принимают участие в государственной программе.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью dev.ua.

«Кто-то захочет же передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества», — рассказал Выскуб.

Читайте также: Как будет работать программа «єСмартфон»: ответы на самые важные вопросы

Он также сказал, что мобильные операторы предлагают установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользователя.

Также Выскуб рассказал, что закупочная цена смартфона составит 4−5 тысяч гривен, он будет содержать NFC-модуль. Один из потенциальных поставщиков, с которым ведутся переговоры, — это компания Samsung.

Справка Finance.ua:

ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получат бесплатный смартфон со льготным тарифом;

отмечается, что запись на получение смартфонов начнется в апреле 2022 года;