69% украинцев недовольны своими зарплатами (инфографика)

Украинцы любят работу не за деньги. Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, узнал от кадрового портала grc.ua, на каких должностях и в каком возрасте украинцы в большинстве своем любят свою работу.
Как показало исследование, довольны своей работой почти половина наших сограждан, а именно 48%. В противовес этому удовлетворенность собственной прибылью украинцев оказалась критически низкой. 69% опрошенных отметили, что их не устраивает уровень заработной платы. Довольными своей зарплатой оказалось чуть более четверти украинцев (всего 27% респондентов). Еще 4% не определилось с ответом.
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Если сравнивать эти показатели с удовлетворенностью работой, то видно, что украинцы работой довольны больше, чем зарплатой.
Неудовлетворенность заработной платой не зависит от пола. Как показывают результаты исследования, значения почти не отличаются, кроме одного пункта: мужчины почти вдвое чаще полностью довольны своей зарплатой (7% против 4%).
Интересные факты с точки зрения возрастного распределения:
Должности. Здесь топ-менеджмент продемонстрировал самый высокий показатель удовлетворенности – 34% респондентам нравится нынешний уровень прибыли. Среди линейных специалистов довольны 20% опрошенных, а 76% негативно оценили свою зарплату. В категории менеджеров среднего звена удовлетворенность на уровне 30%.
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