Кабмин изменил правила учета доходов, с которых удерживаются алименты

В Украине изменился порядок учета доходов, которые берутся за основу для определения размера алиментов на детей. Речь идет о совершенствовании механизма удержания алиментов с лиц, работающих и получающих заработок за рубежом, а также с получателей пенсии. Кроме того, расширен перечень лиц, с которых могут удерживаться алименты.

Такие изменения внесены в Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей. Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 16 февраля.

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Документ разработали в Министерстве юстиции. Его главная цель – обеспечение прав детей на надлежащее содержание, создание достойных условий для физического, интеллектуального, нравственного, культурного и духовного развития ребенка.

В частности, принятым постановлением предусмотрены четыре главных нововведения:

с неработающего плательщика алиментов или плательщика- ФЛП , который выезжает за границу для постоянного проживания в страны, с которыми Украина не заключила договоров о предоставлении правовой помощи, удержание алиментов производится до выезда за весь период до достижения ребенком совершеннолетия, исходя из средней заработной платы работника для местности, где проживает плательщик алиментов до отъезда за границу. До внесения изменений алименты в этом случае удерживались из суммы в размере 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн);

с плательщиков алиментов, которые постоянно работают за границей в странах, с которыми Украина не заключила договоров о предоставлении правовой помощи, размер алиментов исчисляется исходя из размера средней зарплаты работника для местности, где проживали такие лица до отъезда за границу. В случае предоставления такими лицами сведений о своем заработке (доходе) за рубежом, алименты исчисляются на основе размера такого заработка. До этого момента за основу бралась 100% зарплата плательщика до выезда за границу или 5 необлагаемых минимумов (85 грн);

в учет доходов, с которых удерживаются алименты, не берутся надбавки к пенсии, выплачиваемые неработающим пенсионерам на содержание нетрудоспособных членов семьи, относящихся к лицам, которые обеспечиваются пенсией по случаю потери кормильца. Ранее во внимание не бралась только пенсионная надбавка лицам с инвалидностью 1 группы на уход за ними;

к плательщикам алиментов теперь включены военнослужащие Госпогранслужбы, лица рядового и начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности, сотрудники Службы судебной охраны. Удержание алиментов с лиц этой категории производится по всем видам денежного обеспечения, кроме того, который не имеет постоянного характера.

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