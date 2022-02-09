Кабмин изменил правила учета доходов, с которых удерживаются алименты

В Украине изменился порядок учета доходов, которые берутся за основу для определения размера алиментов на детей. Речь идет о совершенствовании механизма удержания алиментов с лиц, работающих и получающих заработок за рубежом, а также с получателей пенсии. Кроме того, расширен перечень лиц, с которых могут удерживаться алименты.
Такие изменения внесены в Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей. Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 16 февраля.
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Документ разработали в Министерстве юстиции. Его главная цель – обеспечение прав детей на надлежащее содержание, создание достойных условий для физического, интеллектуального, нравственного, культурного и духовного развития ребенка.
В частности, принятым постановлением предусмотрены четыре главных нововведения:
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