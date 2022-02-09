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Рада легализовала виртуальные активы

Рада легализовала виртуальные активы

Верховная Рада поддержала изменения Президента Украины в Закон «О виртуальных активах». За них проголосовало 272 депутата.

Finance.ua, как портал, который следит за законодательными изменениями, узнал, что закон запустит легальный рынок виртуальных активов в Украине.

«Новый закон – это дополнительные возможности для развития бизнеса в нашей стране. Иностранные и украинские криптокомпании могут работать легально, а украинцы получат удобный и защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов. Участники рынка получат правовую защиту и возможность принимать решения на основе открытых консультаций с государственными органами. Появится прозрачный механизм инвестирования в новый класс активов», – отметил Вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Регулятором рынка виртуальных активов будут Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальный банк.

В частности, за НБУ закрепляется контроль за оборотом криптоактивов, обеспеченных валютными ценностями. Надзор за другими виртуальными активами, в частности, обеспеченными ценными бумагами или деривативными финансовыми инструментами, поручен НКЦБФР.

Нацкомиссия по ценным бумагам будет:

  • формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;
  • определять порядок оборота виртуальных активов;
  • выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
  • осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект №3637, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине;
  • этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом официально будут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки будут открывать счета для криптокомпаний;
  • кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.
По материалам Finance.UA
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