Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса

Экономить – это чувствовать себя в безопасности, когда случается что-то неожиданное, это иметь возможность осуществить мечту, купить недвижимость, путешествовать, помочь своим детям получить лучшее образование или обеспечить себе безбедную старость. У каждого свои цели.
Work.ua исследовал, удается ли украинцам откладывать деньги, какая у них мотивация и что мешает экономить. Finance.ua передает основные показатели.
Так, 54% респондентов ответили, что совсем не имеют сбережений,19% — что им бы хватило денег на 1 месяц, 15% — имеют накопления на 2-4 месяца и 11% — на полгода или больше.
Причины, по которым украинцы не делают сбережения:
График: Work.ua
Когда начинают делать сбережения:
87% украинцев ответили, что их беспокоит отсутствие накоплений. А 9% – не волнуются, потому что в случае чего, что-то придумают. 3% респондентов ничего не отложили и чувствуют себя спокойно по этому поводу.
На что именно откладывают украинцы:
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