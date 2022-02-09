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Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса

Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса

Экономить – это чувствовать себя в безопасности, когда случается что-то неожиданное, это иметь возможность осуществить мечту, купить недвижимость, путешествовать, помочь своим детям получить лучшее образование или обеспечить себе безбедную старость. У каждого свои цели.

Work.ua исследовал, удается ли украинцам откладывать деньги, какая у них мотивация и что мешает экономить. Finance.ua передает основные показатели.

Так, 54% респондентов ответили, что совсем не имеют сбережений,19% — что им бы хватило денег на 1 месяц, 15% — имеют накопления на 2-4 месяца и 11% — на полгода или больше.

Причины, по которым украинцы не делают сбережения:

  • самая распространенная причина – недостаточный уровень доходов. Этот вариант ответа выбрали 68% респондентов;
  • 11% выбрали ответ, что им ничего не мешает откладывать, потому что сбережения есть;
  • выплата кредита мешает 9% опрошенных;
  • 6% — не контролируют расходы и делают спонтанные покупки;
  • отсутствие знаний, как откладывать деньги, назвали причиной 3% украинцев;
  • недостаток четкой мотивации и цели мешает 2%.


График: Work.ua

Когда начинают делать сбережения:

  • делать сбережения чаще всего начинают в 18-21 лет. Так ответили 45% респондентов;
  • в 22-25 лет откладывать деньги начали 20%;
  • 14% — в 26-30 лет;
  • 11% — в 31-39 лет;
  • меньше всего делать сбережения начинают в 40+ – 5%;
  • в 50+ — 4%.

87% украинцев ответили, что их беспокоит отсутствие накоплений. А 9% – не волнуются, потому что в случае чего, что-то придумают. 3% респондентов ничего не отложили и чувствуют себя спокойно по этому поводу.

На что именно откладывают украинцы:

  • в большинстве сбережения делаются «на всякий случай». Так ответили 26% респондентов;
  • на недвижимость откладывают 18%;
  • на важные покупки по типу стиральной машины, холодильника или ноутбука – 17%;
  • экономят ради путешествий 10%;
  • на обучение своих детей – 9%;
  • собирают на транспортное средство 8%, а на собственное обучение – 7%;
  • деньги на пенсию откладывают 5% опрошенных.

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По материалам Finance.UA
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