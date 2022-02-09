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Банки прекратили сокращать сотрудников. Сколько зарабатывают банкиры

Банки прекратили сокращать сотрудников. Сколько зарабатывают банкиры

В 4 квартале 2021 г. штат сотрудников банков сократился всего на 325 человек. Сокращения произошли лишь в некоторых госбанках (кроме Привата), тогда как другие банки расширяли штаты.

Это следует из «Отчета банковского сектора», подготовленного НБУ, передает «Минфин».

В 4 квартале банки продолжили закрывать отделения, хоть и сбавили темпы: только минус 34 отделения. Тогда как за весь год количество офисов сократилось на 449. Больше всего закрыли в Киеве и Днепропетровской области — по 53 отделения.

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В общей сложности за 2021 год количество банковских работников сократилось почти на 7 тысяч человек — до 121 тыс.

За прошлый год расходы на содержание банков выросли почти на 9 млрд грн. В частности расходы на заработную плату за год выросли с 33 до 37,4 млрд грн.

Сколько зарабатывает банкир

Среднестатистический банковский сотрудник в прошлом году зарабатывал почти 25 тыс. грн в месяц «грязными». Зарплаты сильно разнятся в зависимости от должности, региона и конкретного банка.

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По материалам Минфин.com.ua
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