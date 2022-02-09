В Україну заходить великий IT-аутсорсер Sii Group, хочуть найняти 3000 співробітників

Крупный IT-аутсорсер Sii Group начинает работать в Украине – компания открыла офис в Одессе и наняла первых сотрудников.

Об этом пишет DOU со ссылкой на компанию.

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Отмечается, что компания Sii Ukraine была зарегистрирована в январе этого года и является «дочкой» Sii Poland. Она планирует открыть офисы по разработке в минимум пяти городах Украины и нанять до 3000 специалистов.

«Мы стремимся привлечь 2000−3000 сотрудников в Украине в ближайшие годы и открыть новые офисы во многих городах. Около 80-90% этих работников будут составлять программисты и другие IT-специалисты», — отметили в компании.

На данный момент к компании имеется небольшое представительство в Одессе, Sii Ukraine наняла 10 специалистов. Sii Ukraine планирует открыть офисы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и других городах. По крайней мере еще один офис, кроме Одессы, компания собирается открыть в 2022 году.

Подразделение Sii Poland считается крупнейшим польским поставщиком услуг IT. У компании 14 офисов в Польше и один в Швеции, в ее штате работает более 6500 человек. Среди крупных клиентов – ABB, Puma, Roche и т.д.