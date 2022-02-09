НБУ утвердил план безвыездных проверок страховщиков

Национальный банк обнародовал план мероприятий по надзору за страховыми компаниями в 2022 году.

В этом году безвыездные надзорные проверки будут касаться, в частности, таких вопросов деятельности страховщиков:

анализ движения ОВГЗ и денежных средств;

и денежных средств; оценка качества дебиторской задолженности;

оценка недвижимости, в том числе земельных участков;

углубленная оценка деятельности перестраховщиков;

углубленная оценка ОСАГО -страховщиков;

-страховщиков; оценка адекватности формирования страховых резервов;

контроль за выполнением нормативов на каждый день;

моделирование внедрения формулы Solvency I и новых требований к приемлемым активам.

Тематика надзорных исследований обусловлена рядом рисков, которые на сегодня выявлены на рынке страхования. Среди них – проблемы с платежеспособностью, случаи несправедливой оценки земли и другой недвижимости, недорезервирование, предоставление недостоверной информации относительно объема приемлемых активов, выполнение нормативов только на отчетную дату и т.д.

Получение информации и документов будет осуществляться по запросам Нацбанка. Для получения дополнительной информации регулятор также будет проводить рабочие встречи с руководством, наблюдательными советами и акционерами страховых компаний при необходимости.

НБУ также может обратиться и к аудитору страховщика, в Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью и Фонд госимущества.

Нацбанк рекомендует страховщикам уже сейчас провести собственное тестирование с обозначенными выше параметрами и при необходимости разработать планы мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

«Меры безвыездного надзора на 2022 год являются системными и прозрачными. Они построены на принципах риск-ориентированного и пропорционального надзора, а их цель – повышение платежеспособности страховщиков и снижение рисков на страховом рынке», – отметила директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.