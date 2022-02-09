Межбанк: под конец дня доллар все же подорожал

На валютном рынке в среду котировки доллара находились в достаточно узком диапазоне и в целом ситуация была относительно спокойной. После недавнего разогрева рынка на новостях о скором вторжении войск РФ в Украину — все явно подустали. Даже спекулянты не увидели сегодня особой «тяги» среди покупателей и смогли «качнуть» курс только под конец дня при переходе работы межбанка по доллару на условиях ТОМ.

Стартовав с уровня 28,08/28,10 гривен, что было изначально на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия — к концу сессии курс доллара вырос до 28,15/28,17 гривен по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла в пределах 28,135 гривен за доллар.

Нацбанк сегодня на торгах не появлялся, хотя в самом начале сессии, когда предложение превышало спрос — часть продавцов очень бы хотели, чтобы он вышел. Но регулятор взял паузу и котировки всю активную фазу торгов прошли в пределах достаточно узкого коридора 28,07−28,10/28,11−28,12 гривен за доллар.

Периодически то спрос, то предложение превышали друг друга, но это не было столь критичным, как например, еще на днях.

Поэтому вечерний рост курса до 28,15/28,17 гривен можно рассматривать как попытку спекулянтов психологически «разогреть» рынок перед завтрашним днем.

Мы рассматриваем данную ситуацию только как коррекцию котировок и не ждем от межбанка значительных сюрпризов на завтра. Конечно в том случае, если новостной фон или заявления отдельных политиков не нарушат это хрупкое равновесие на рынке.

Главные события 16 февраля на валютном рынке:

1) Курс доллара за день продержался в узком коридоре 28,07−28,10/28,11−28,12 гривен и лишь под конец дня на ТОМе спекулянты единичными сделками подтянули его до 28,15/28,17 гривен.

2) Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в среду находился на отметке 28,0875 гривен, а официальный курс на 17 февраля 2022 года установлен на уровне 28,0943 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 28,15 / 28,17

евро — 31,99 / 32,00

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1363 / 1,1364

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