Google представила операционную систему для устаревших компьютеров — Finance.ua

Google представила операционную систему для устаревших компьютеров

Компания Google презентовала Chrome OS Flex — новую операционную систему, которая призвана подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом.

Она доступна всем желающим на Windows-ПК и Макбуках, а ее установка занимает «считаные минуты».

Фактически, Chrome OS Flex — это модернизированная версия базовой Chrome OS. Она основана на том же исходном коде, поэтому обновление обеих «операционок» будет происходить практически синхронно. Иначе говоря, пользователи получают доступ ко всем возможностям «хрома», фирменному голосовому помощнику и, само собой, магазину Google Play.

В первую очередь она ориентирована на компании и школы, которые редко закупают новые ПК, но установить ее могут и обычные пользователи. После установки старое устройство начнет включаться и работать быстрее, поскольку Chrome OS Flex не требовательна к железу.

Минимальные требования:

Процессор Intel или AMD (32 или 64 бита);

(32 или 64 бита); накопитель на 16 ГБ;

4 ГБ оперативной памяти.

Как установить Chrome OS Flex? Устанавливается она привычным способом. USB -накопителя; Устанавливается она привычным способом. На официальном сайте проекта необходимо скачать образ операционной системы, а затем установить его с помощью-накопителя;

Далее нужно зайти в BIOS и в настройках разрешить загрузку компьютера с внешних USB -накопителей.

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