«Новая почта» планирует инвестировать более 1 млрд гривен в инновационный терминал

«Новая почта» планирует инвестировать 5 млрд гривен в свое развитие, более 1 млрд грн — в инновационный терминал в Одессе.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Как отмечается, строительные работы нового терминала начались в июне прошлого года. Он будет состоять из двух корпусов — почтового и грузового, их общая площадь — более 26 тыс. кв. метров. Сейчас идет активное строительство: уже есть фундамент, смонтирован каркас, обшиты фасады и кровля почтового терминала. На грузовом терминале сейчас монтируется каркас здания.
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«Терминал в Одессе — лишь пятая часть наших инвестиций в компанию в этом году. Всего в 2022 году мы планируем вложить беспрецедентные 5 млрд грн в развитие Новой почты — в терминальную инфраструктуру, сеть отделений и почтоматоів, в инновации. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году», — сказал совладелец Новой почты Владимир Поперешнюк.
Что инновационного будет иметь терминал? В марте на терминале начнется монтаж автоматизированного оборудования. Это будут две основные автоматизированные линии Vanderlande для сортировки посылок от 2 до 30 кг и три линии для сортировки мелких посылок производства украинской Консорт. Кроме того, на терминале будут установлены телескопические конвейеры, которые заезжают непосредственно в кузов автомобиля и помогают автоматизировать процесс выгрузки и загрузки. Всего на терминале планируется установить 48 таких телескопов.
На грузовой части терминала планируется использование 50 роботележек — роботов производства украинской SBR для перемещения грузов.
Ориентировочно терминал начнет свою работу уже в ноябре этого года. Он сможет обрабатывать до 40 тыс. посылок в час, что втрое превышает скорость действующего терминала. На терминале сортируются посылки для Одессы и 65 населенных пунктов Одесской области.
Кроме того, «Новая почта» обещает создать более 700 новых рабочих мест на терминале. Плановые инвестиции «Новой почты» в терминал составят 1,2 млрд гривен.
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