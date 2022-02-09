Правительство утвердило бюджет Фонда соцстраха на 2022 год

Кабинет Министров на заседании правительства 16 февраля утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на 2022 год.
Доходы фонда (вместе с остатком средств на начало года) составят 37 523,0 млн грн, в том числе страховые взносы – 36 168,8 млн грн.
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Расходы фонда в 2022 году также составят 37 523,0 млн грн, в том числе расходы на материальное обеспечение и социальные услуги – 22 821,2 млн грн, страховые выплаты – 12 218,6 млн гривен.
Бюджет фонда на 2022 год является сбалансированным.
В то же время в пояснительной записке к проекту отмечается, что прогнозируемая Советом национальной безопасности и обороны Украины в феврале 2022 года новая волна распространения СОVID-19 может существенно повлиять на расходы Фонда на материальное обеспечение по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и привести к возникновению задолженности по его выплате в сумме 1 461,3 млн грн.
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