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Правительство утвердило бюджет Фонда соцстраха на 2022 год

Правительство утвердило бюджет Фонда соцстраха на 2022 год

Кабинет Министров на заседании правительства 16 февраля утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на 2022 год.

Доходы фонда (вместе с остатком средств на начало года) составят 37 523,0 млн грн, в том числе страховые взносы – 36 168,8 млн грн.

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Расходы фонда в 2022 году также составят 37 523,0 млн грн, в том числе расходы на материальное обеспечение и социальные услуги – 22 821,2 млн грн, страховые выплаты – 12 218,6 млн гривен.

Бюджет фонда на 2022 год является сбалансированным.

В то же время в пояснительной записке к проекту отмечается, что прогнозируемая Советом национальной безопасности и обороны Украины в феврале 2022 года новая волна распространения СОVID-19 может существенно повлиять на расходы Фонда на материальное обеспечение по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и привести к возникновению задолженности по его выплате в сумме 1 461,3 млн грн.

По материалам РБК-Украина
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